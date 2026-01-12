- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4
盈利交易:
4 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
2 513.00 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
6 650.00 USD (950 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
4 (6 650.00 USD)
最大连续盈利:
6 650.00 USD (4)
夏普比率:
2.52
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
2 (50.00%)
短期交易:
2 (50.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
1 662.50 USD
平均利润:
1 662.50 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
2.47%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|Gold
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|Gold
|6.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|Gold
|950
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 513.00 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +6 650.00 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RaiseGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
GOLDEN academy
没有评论