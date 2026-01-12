- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
4
Gewinntrades:
4 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
2 513.00 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
6 650.00 USD (950 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (6 650.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 650.00 USD (4)
Sharpe Ratio:
2.52
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
6 Minuten
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
2 (50.00%)
Short-Positionen:
2 (50.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
1 662.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
1 662.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
2.47%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|Gold
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|Gold
|6.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|Gold
|950
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 513.00 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6 650.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RaiseGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
GOLDEN academy
Keine Bewertungen