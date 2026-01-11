- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
8 (80.00%)
Убыточных трейдов:
2 (20.00%)
Лучший трейд:
23.75 EUR
Худший трейд:
-42.29 EUR
Общая прибыль:
146.80 EUR (356 pips)
Общий убыток:
-96.63 EUR (189 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (96.23 EUR)
Макс. прибыль в серии:
96.23 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
39.52%
Макс. загрузка депозита:
69.01%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.56
Длинных трейдов:
7 (70.00%)
Коротких трейдов:
3 (30.00%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
5.02 EUR
Средняя прибыль:
18.35 EUR
Средний убыток:
-48.32 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-83.76 EUR)
Макс. убыток в серии:
-83.76 EUR (2)
Прирост в месяц:
0.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.07 EUR
Максимальная:
89.12 EUR (0.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.85% (85.90 EUR)
По эквити:
3.69% (369.56 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|60
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|167
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.75 EUR
Худший трейд: -42 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +96.23 EUR
Макс. убыток в серии: -83.76 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
10K
EUR
EUR
1
100%
10
80%
40%
1.51
5.02
EUR
EUR
4%
1:30