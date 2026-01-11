- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10
盈利交易:
8 (80.00%)
亏损交易:
2 (20.00%)
最好交易:
23.75 EUR
最差交易:
-42.29 EUR
毛利:
146.80 EUR (356 pips)
毛利亏损:
-96.63 EUR (189 pips)
最大连续赢利:
5 (96.23 EUR)
最大连续盈利:
96.23 EUR (5)
夏普比率:
0.26
交易活动:
39.52%
最大入金加载:
69.01%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.56
长期交易:
7 (70.00%)
短期交易:
3 (30.00%)
利润因子:
1.52
预期回报:
5.02 EUR
平均利润:
18.35 EUR
平均损失:
-48.32 EUR
最大连续失误:
2 (-83.76 EUR)
最大连续亏损:
-83.76 EUR (2)
每月增长:
0.52%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.07 EUR
最大值:
89.12 EUR (0.88%)
相对跌幅:
结余:
0.85% (85.90 EUR)
净值:
3.69% (369.56 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|60
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|167
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
10K
EUR
EUR
1
100%
10
80%
40%
1.51
5.02
EUR
EUR
4%
1:30