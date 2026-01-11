- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
8 (80.00%)
손실 거래:
2 (20.00%)
최고의 거래:
23.75 EUR
최악의 거래:
-42.29 EUR
총 수익:
146.80 EUR (356 pips)
총 손실:
-96.63 EUR (189 pips)
연속 최대 이익:
5 (96.23 EUR)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
40.65%
최대 입금량:
69.01%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.56
롱(주식매수):
7 (70.00%)
숏(주식차입매도):
3 (30.00%)
수익 요인:
1.52
기대수익:
5.02 EUR
평균 이익:
18.35 EUR
평균 손실:
-48.32 EUR
연속 최대 손실:
2 (-83.76 EUR)
월별 성장률:
0.52%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.07 EUR
최대한의:
89.12 EUR (0.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.85% (85.90 EUR)
자본금별:
3.69% (369.56 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|60
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|167
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
