- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
8 (80.00%)
損失トレード:
2 (20.00%)
ベストトレード:
23.75 EUR
最悪のトレード:
-42.29 EUR
総利益:
146.80 EUR (356 pips)
総損失:
-96.63 EUR (189 pips)
最大連続の勝ち:
5 (96.23 EUR)
最大連続利益:
96.23 EUR (5)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
39.52%
最大入金額:
69.01%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.56
長いトレード:
7 (70.00%)
短いトレード:
3 (30.00%)
プロフィットファクター:
1.52
期待されたペイオフ:
5.02 EUR
平均利益:
18.35 EUR
平均損失:
-48.32 EUR
最大連続の負け:
2 (-83.76 EUR)
最大連続損失:
-83.76 EUR (2)
月間成長:
0.52%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.07 EUR
最大の:
89.12 EUR (0.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.85% (85.90 EUR)
エクイティによる:
3.69% (369.56 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|60
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|167
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +23.75 EUR
最悪のトレード: -42 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +96.23 EUR
最大連続損失: -83.76 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
