Nguyen Thanh Trung

The Alchemist

Nguyen Thanh Trung
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 21%
HFMarketsGlobal-Live10
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
15 (88.23%)
Убыточных трейдов:
2 (11.76%)
Лучший трейд:
6.43 USD
Худший трейд:
-13.32 USD
Общая прибыль:
43.95 USD (4 388 pips)
Общий убыток:
-22.75 USD (2 274 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (16.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.20 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
17.85%
Макс. загрузка депозита:
19.56%
Последний трейд:
26 минут
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
40 минут
Фактор восстановления:
1.59
Длинных трейдов:
7 (41.18%)
Коротких трейдов:
10 (58.82%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
1.25 USD
Средняя прибыль:
2.93 USD
Средний убыток:
-11.38 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-13.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.32 USD (1)
Прирост в месяц:
21.20%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13.32 USD (11.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.75% (13.32 USD)
По эквити:
11.39% (12.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDr 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDr 21
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDr 2.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.43 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +16.20 USD
Макс. убыток в серии: -13.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.13 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 05:19
Share of trading days is too low
2026.01.12 05:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.10 15:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 15:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 15:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.10 15:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 15:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
The Alchemist
99 USD в месяц
21%
0
0
USD
121
USD
1
0%
17
88%
18%
1.93
1.25
USD
12%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.