- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
15 (88.23%)
Убыточных трейдов:
2 (11.76%)
Лучший трейд:
6.43 USD
Худший трейд:
-13.32 USD
Общая прибыль:
43.95 USD (4 388 pips)
Общий убыток:
-22.75 USD (2 274 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (16.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.20 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
17.85%
Макс. загрузка депозита:
19.56%
Последний трейд:
26 минут
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
40 минут
Фактор восстановления:
1.59
Длинных трейдов:
7 (41.18%)
Коротких трейдов:
10 (58.82%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
1.25 USD
Средняя прибыль:
2.93 USD
Средний убыток:
-11.38 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-13.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.32 USD (1)
Прирост в месяц:
21.20%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13.32 USD (11.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.75% (13.32 USD)
По эквити:
11.39% (12.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDr
|21
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDr
|2.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.43 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +16.20 USD
Макс. убыток в серии: -13.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
For more details, please visit Teisenberg.com
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
21%
0
0
USD
USD
121
USD
USD
1
0%
17
88%
18%
1.93
1.25
USD
USD
12%
1:500