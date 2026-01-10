- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
8 (88.88%)
손실 거래:
1 (11.11%)
최고의 거래:
6.43 USD
최악의 거래:
-13.32 USD
총 수익:
27.75 USD (2 769 pips)
총 손실:
-13.32 USD (1 331 pips)
연속 최대 이익:
4 (14.43 USD)
연속 최대 이익:
14.43 USD (4)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
24.02%
최대 입금량:
19.56%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.08
롱(주식매수):
5 (55.56%)
숏(주식차입매도):
4 (44.44%)
수익 요인:
2.08
기대수익:
1.60 USD
평균 이익:
3.47 USD
평균 손실:
-13.32 USD
연속 최대 손실:
1 (-13.32 USD)
연속 최대 손실:
-13.32 USD (1)
월별 성장률:
14.43%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
13.32 USD (11.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.75% (13.32 USD)
자본금별:
11.39% (12.15 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDr
|14
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDr
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.43 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +14.43 USD
연속 최대 손실: -13.32 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsGlobal-Live10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
For more details, please visit Teisenberg.com
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 99 USD
14%
0
0
USD
USD
114
USD
USD
1
0%
9
88%
24%
2.08
1.60
USD
USD
12%
1:500