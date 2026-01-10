- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
17
盈利交易:
15 (88.23%)
亏损交易:
2 (11.76%)
最好交易:
6.43 USD
最差交易:
-13.32 USD
毛利:
43.95 USD (4 388 pips)
毛利亏损:
-22.75 USD (2 274 pips)
最大连续赢利:
7 (16.20 USD)
最大连续盈利:
16.20 USD (7)
夏普比率:
0.28
交易活动:
17.85%
最大入金加载:
19.56%
最近交易:
21 几分钟前
每周交易:
18
平均持有时间:
40 分钟
采收率:
1.59
长期交易:
7 (41.18%)
短期交易:
10 (58.82%)
利润因子:
1.93
预期回报:
1.25 USD
平均利润:
2.93 USD
平均损失:
-11.38 USD
最大连续失误:
1 (-13.32 USD)
最大连续亏损:
-13.32 USD (1)
每月增长:
21.20%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
13.32 USD (11.75%)
相对跌幅:
结余:
11.75% (13.32 USD)
净值:
11.39% (12.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDr
|21
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDr
|2.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.43 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +16.20 USD
最大连续亏损: -13.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsGlobal-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
