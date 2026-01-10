- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
15 (88.23%)
損失トレード:
2 (11.76%)
ベストトレード:
6.43 USD
最悪のトレード:
-13.32 USD
総利益:
43.95 USD (4 388 pips)
総損失:
-22.75 USD (2 274 pips)
最大連続の勝ち:
7 (16.20 USD)
最大連続利益:
16.20 USD (7)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
17.85%
最大入金額:
19.56%
最近のトレード:
24 分前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
40 分
リカバリーファクター:
1.59
長いトレード:
7 (41.18%)
短いトレード:
10 (58.82%)
プロフィットファクター:
1.93
期待されたペイオフ:
1.25 USD
平均利益:
2.93 USD
平均損失:
-11.38 USD
最大連続の負け:
1 (-13.32 USD)
最大連続損失:
-13.32 USD (1)
月間成長:
21.20%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
13.32 USD (11.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.75% (13.32 USD)
エクイティによる:
11.39% (12.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDr
|21
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDr
|2.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsGlobal-Live10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし
