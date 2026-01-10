- Прирост
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
10 (55.55%)
Убыточных трейдов:
8 (44.44%)
Лучший трейд:
3 658.76 USD
Худший трейд:
-2 186.20 USD
Общая прибыль:
12 233.90 USD (17 240 pips)
Общий убыток:
-6 532.59 USD (6 407 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (3 457.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 382.29 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
38.42%
Макс. загрузка депозита:
30.54%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.12
Длинных трейдов:
17 (94.44%)
Коротких трейдов:
1 (5.56%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
316.74 USD
Средняя прибыль:
1 223.39 USD
Средний убыток:
-816.57 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-2 678.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 678.69 USD (3)
Прирост в месяц:
5.70%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 267.87 USD
Максимальная:
2 694.84 USD (2.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.54% (2 688.40 USD)
По эквити:
1.60% (1 629.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|BTCUSD
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.8K
|BTCUSD
|-4
|EURUSD
|-60
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.8K
|BTCUSD
|2.1K
|EURUSD
|-9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 658.76 USD
Худший трейд: -2 186 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3 457.31 USD
Макс. убыток в серии: -2 678.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
106K
USD
USD
1
0%
18
55%
38%
1.87
316.74
USD
USD
3%
1:100