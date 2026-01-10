- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
18
Gewinntrades:
10 (55.55%)
Verlusttrades:
8 (44.44%)
Bester Trade:
3 658.76 USD
Schlechtester Trade:
-2 186.20 USD
Bruttoprofit:
12 233.90 USD (17 240 pips)
Bruttoverlust:
-6 532.59 USD (6 407 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (3 457.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 382.29 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
38.42%
Max deposit load:
30.54%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
2.12
Long-Positionen:
17 (94.44%)
Short-Positionen:
1 (5.56%)
Profit-Faktor:
1.87
Mathematische Gewinnerwartung:
316.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
1 223.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-816.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-2 678.69 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 678.69 USD (3)
Wachstum pro Monat :
5.70%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 267.87 USD
Maximaler:
2 694.84 USD (2.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.54% (2 688.40 USD)
Kapital:
1.60% (1 629.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|BTCUSD
|1
|EURUSD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|5.8K
|BTCUSD
|-4
|EURUSD
|-60
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|8.8K
|BTCUSD
|2.1K
|EURUSD
|-9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3 658.76 USD
Schlechtester Trade: -2 186 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 457.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 678.69 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
