- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1
盈利交易:
0 (0.00%)
亏损交易:
1 (100.00%)
最好交易:
0.00 USD
最差交易:
-0.89 USD
毛利:
0.00 USD (2 050 pips)
毛利亏损:
-3.83 USD
最大连续赢利:
0 (0.00 USD)
最大连续盈利:
0.00 USD (0)
夏普比率:
0.00
交易活动:
19.29%
最大入金加载:
2.72%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
1 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.00
预期回报:
-3.83 USD
平均利润:
0.00 USD
平均损失:
-3.83 USD
最大连续失误:
1 (-0.89 USD)
最大连续亏损:
-0.89 USD (1)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3.83 USD
最大值:
3.83 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.00 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 0
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +0.00 USD
最大连续亏损: -0.89 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
0
0%
1
0%
19%
0.00
-3.83
USD
USD
0%
1:100