Total de Trades:
30
Transacciones Rentables:
14 (46.66%)
Transacciones Irrentables:
16 (53.33%)
Mejor transacción:
3 658.76 USD
Peor transacción:
-2 186.20 USD
Beneficio Bruto:
14 551.43 USD (21 886 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 843.57 USD (12 413 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (3 457.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 382.29 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
37.12%
Carga máxima del depósito:
30.54%
Último trade:
5 minutos
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.55
Transacciones Largas:
27 (90.00%)
Transacciones Cortas:
3 (10.00%)
Factor de Beneficio:
1.48
Beneficio Esperado:
156.93 USD
Beneficio medio:
1 039.39 USD
Pérdidas medias:
-615.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-3 023.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 023.35 USD (7)
Crecimiento al mes:
4.71%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 267.87 USD
Máxima:
3 042.95 USD (2.88%)
Reducción relativa:
De balance:
2.87% (3 036.52 USD)
De fondos:
1.60% (1 629.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|BTCUSD
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|4.8K
|BTCUSD
|-4
|EURUSD
|-60
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|7.4K
|BTCUSD
|2.1K
|EURUSD
|-9
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
No hay comentarios
