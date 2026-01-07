- Прирост
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
9 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
5.06 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
20.38 USD (1 891 pips)
Общий убыток:
-0.36 USD
Макс. серия выигрышей:
9 (20.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.38 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
1.65
Торговая активность:
6.90%
Макс. загрузка депозита:
8.41%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
83.42
Длинных трейдов:
3 (33.33%)
Коротких трейдов:
6 (66.67%)
Профит фактор:
56.61
Мат. ожидание:
2.26 USD
Средняя прибыль:
2.26 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.24 USD
Максимальная:
0.24 USD (0.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
2.52% (5.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|8
|EURUSD.r
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|19
|EURUSD.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|1.8K
|EURUSD.r
|85
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
