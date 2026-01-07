- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
9 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
5.06 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
20.38 USD (1 891 pips)
Perda bruta:
-0.36 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (20.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.38 USD (9)
Índice de Sharpe:
1.65
Atividade de negociação:
6.90%
Depósito máximo carregado:
8.41%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
83.42
Negociações longas:
3 (33.33%)
Negociações curtas:
6 (66.67%)
Fator de lucro:
56.61
Valor esperado:
2.26 USD
Lucro médio:
2.26 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.24 USD
Máximo:
0.24 USD (0.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.52% (5.33 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|8
|EURUSD.r
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.r
|19
|EURUSD.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.r
|1.8K
|EURUSD.r
|85
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.06 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +20.38 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
