- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
9 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
5.06 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
20.38 USD (1 891 pips)
毛利亏损:
-0.36 USD
最大连续赢利:
9 (20.38 USD)
最大连续盈利:
20.38 USD (9)
夏普比率:
1.65
交易活动:
6.90%
最大入金加载:
8.41%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
10 分钟
采收率:
83.42
长期交易:
3 (33.33%)
短期交易:
6 (66.67%)
利润因子:
56.61
预期回报:
2.26 USD
平均利润:
2.26 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.24 USD
最大值:
0.24 USD (0.12%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
2.52% (5.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|8
|EURUSD.r
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|19
|EURUSD.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|1.8K
|EURUSD.r
|85
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
10%
0
0
USD
USD
221
USD
USD
1
0%
9
100%
7%
56.61
2.26
USD
USD
3%
1:500