- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
9 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
5.06 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
20.38 USD (1 891 pips)
総損失:
-0.36 USD
最大連続の勝ち:
9 (20.38 USD)
最大連続利益:
20.38 USD (9)
シャープレシオ:
1.65
取引アクティビティ:
6.90%
最大入金額:
8.41%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
10 分
リカバリーファクター:
83.42
長いトレード:
3 (33.33%)
短いトレード:
6 (66.67%)
プロフィットファクター:
56.61
期待されたペイオフ:
2.26 USD
平均利益:
2.26 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.24 USD
最大の:
0.24 USD (0.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
2.52% (5.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|8
|EURUSD.r
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.r
|19
|EURUSD.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.r
|1.8K
|EURUSD.r
|85
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.06 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +20.38 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
