DamienCross

MMco 30k ED

DamienCross
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
0%
MMCo-Main
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
24 (96.00%)
Убыточных трейдов:
1 (4.00%)
Лучший трейд:
736.00 USD
Худший трейд:
-62.34 USD
Общая прибыль:
2 045.87 USD (29 388 pips)
Общий убыток:
-62.34 USD
Макс. серия выигрышей:
20 (1 762.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 762.78 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.51
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.99%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
31.82
Длинных трейдов:
10 (40.00%)
Коротких трейдов:
15 (60.00%)
Профит фактор:
32.82
Мат. ожидание:
79.34 USD
Средняя прибыль:
85.24 USD
Средний убыток:
-62.34 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-62.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-62.34 USD (1)
Прирост в месяц:
6.61%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
62.34 USD (0.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
3.66% (1 172.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 16
XAGUSD.s 4
Bitcoin 2
Ethereum 1
#GER40 1
#US100 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s 752
XAGUSD.s 1.1K
Bitcoin 7
Ethereum 1
#GER40 100
#US100 46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 11K
XAGUSD.s 4.5K
Bitcoin 13K
Ethereum 123
#GER40 341
#US100 455
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +736.00 USD
Худший трейд: -62 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 762.78 USD
Макс. убыток в серии: -62.34 USD

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.07 04:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 04:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
