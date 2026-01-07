- Прирост
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
24 (96.00%)
Убыточных трейдов:
1 (4.00%)
Лучший трейд:
736.00 USD
Худший трейд:
-62.34 USD
Общая прибыль:
2 045.87 USD (29 388 pips)
Общий убыток:
-62.34 USD
Макс. серия выигрышей:
20 (1 762.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 762.78 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.51
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.99%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
31.82
Длинных трейдов:
10 (40.00%)
Коротких трейдов:
15 (60.00%)
Профит фактор:
32.82
Мат. ожидание:
79.34 USD
Средняя прибыль:
85.24 USD
Средний убыток:
-62.34 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-62.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-62.34 USD (1)
Прирост в месяц:
6.61%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
62.34 USD (0.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
3.66% (1 172.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|16
|XAGUSD.s
|4
|Bitcoin
|2
|Ethereum
|1
|#GER40
|1
|#US100
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|752
|XAGUSD.s
|1.1K
|Bitcoin
|7
|Ethereum
|1
|#GER40
|100
|#US100
|46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|11K
|XAGUSD.s
|4.5K
|Bitcoin
|13K
|Ethereum
|123
|#GER40
|341
|#US100
|455
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +736.00 USD
Худший трейд: -62 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 762.78 USD
Макс. убыток в серии: -62.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MMCo-Main" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
