- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
25
盈利交易:
24 (96.00%)
亏损交易:
1 (4.00%)
最好交易:
736.00 USD
最差交易:
-62.34 USD
毛利:
2 045.87 USD (29 388 pips)
毛利亏损:
-62.34 USD
最大连续赢利:
20 (1 762.78 USD)
最大连续盈利:
1 762.78 USD (20)
夏普比率:
0.51
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.99%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
31.82
长期交易:
10 (40.00%)
短期交易:
15 (60.00%)
利润因子:
32.82
预期回报:
79.34 USD
平均利润:
85.24 USD
平均损失:
-62.34 USD
最大连续失误:
1 (-62.34 USD)
最大连续亏损:
-62.34 USD (1)
每月增长:
6.61%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
62.34 USD (0.20%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
3.66% (1 172.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|16
|XAGUSD.s
|4
|Bitcoin
|2
|Ethereum
|1
|#GER40
|1
|#US100
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|752
|XAGUSD.s
|1.1K
|Bitcoin
|7
|Ethereum
|1
|#GER40
|100
|#US100
|46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|11K
|XAGUSD.s
|4.5K
|Bitcoin
|13K
|Ethereum
|123
|#GER40
|341
|#US100
|455
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +736.00 USD
最差交易: -62 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 762.78 USD
最大连续亏损: -62.34 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MMCo-Main 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
2
0%
25
96%
100%
32.81
79.34
USD
USD
4%
1:200