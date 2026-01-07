- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
25
利益トレード:
24 (96.00%)
損失トレード:
1 (4.00%)
ベストトレード:
736.00 USD
最悪のトレード:
-62.34 USD
総利益:
2 045.87 USD (29 388 pips)
総損失:
-62.34 USD
最大連続の勝ち:
20 (1 762.78 USD)
最大連続利益:
1 762.78 USD (20)
シャープレシオ:
0.51
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.99%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
31.82
長いトレード:
10 (40.00%)
短いトレード:
15 (60.00%)
プロフィットファクター:
32.82
期待されたペイオフ:
79.34 USD
平均利益:
85.24 USD
平均損失:
-62.34 USD
最大連続の負け:
1 (-62.34 USD)
最大連続損失:
-62.34 USD (1)
月間成長:
6.61%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
62.34 USD (0.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
3.66% (1 172.16 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|16
|XAGUSD.s
|4
|Bitcoin
|2
|Ethereum
|1
|#GER40
|1
|#US100
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|752
|XAGUSD.s
|1.1K
|Bitcoin
|7
|Ethereum
|1
|#GER40
|100
|#US100
|46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|11K
|XAGUSD.s
|4.5K
|Bitcoin
|13K
|Ethereum
|123
|#GER40
|341
|#US100
|455
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +736.00 USD
最悪のトレード: -62 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 762.78 USD
最大連続損失: -62.34 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MMCo-Main"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
2
0%
25
96%
100%
32.81
79.34
USD
USD
4%
1:200