Negociações:
25
Negociações com lucro:
24 (96.00%)
Negociações com perda:
1 (4.00%)
Melhor negociação:
736.00 USD
Pior negociação:
-62.34 USD
Lucro bruto:
2 045.87 USD (29 388 pips)
Perda bruta:
-62.34 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (1 762.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 762.78 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.51
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.99%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
31.82
Negociações longas:
10 (40.00%)
Negociações curtas:
15 (60.00%)
Fator de lucro:
32.82
Valor esperado:
79.34 USD
Lucro médio:
85.24 USD
Perda média:
-62.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-62.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-62.34 USD (1)
Crescimento mensal:
6.61%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
62.34 USD (0.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.66% (1 172.16 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|16
|XAGUSD.s
|4
|Bitcoin
|2
|Ethereum
|1
|#GER40
|1
|#US100
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|752
|XAGUSD.s
|1.1K
|Bitcoin
|7
|Ethereum
|1
|#GER40
|100
|#US100
|46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|11K
|XAGUSD.s
|4.5K
|Bitcoin
|13K
|Ethereum
|123
|#GER40
|341
|#US100
|455
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +736.00 USD
Pior negociação: -62 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 762.78 USD
Máxima perda consecutiva: -62.34 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MMCo-Main" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
