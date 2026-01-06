- Прирост
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
11 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
7.32 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
24.98 USD (2 126 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
11 (24.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.98 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.95
Торговая активность:
29.30%
Макс. загрузка депозита:
92.02%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
11 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
2.27 USD
Средняя прибыль:
2.27 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
5.92% (6.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.32 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +24.98 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
25%
0
0
USD
USD
125
USD
USD
1
0%
11
100%
29%
n/a
2.27
USD
USD
6%
1:300