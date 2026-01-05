- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
5.56 USD
Худший трейд:
-44.70 USD
Общая прибыль:
14.03 USD (3 376 pips)
Общий убыток:
-48.89 USD (22 915 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (8.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.15 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.25
Торговая активность:
83.11%
Макс. загрузка депозита:
20.72%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.78
Длинных трейдов:
1 (11.11%)
Коротких трейдов:
8 (88.89%)
Профит фактор:
0.29
Мат. ожидание:
-3.87 USD
Средняя прибыль:
2.34 USD
Средний убыток:
-16.30 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-44.70 USD (1)
Прирост в месяц:
-7.13%
Алготрейдинг:
66%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36.55 USD
Максимальная:
44.70 USD (21.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.99% (44.70 USD)
По эквити:
7.95% (39.55 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|AUDCAD
|3
|GBPCAD
|2
|NZDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-39
|AUDCAD
|1
|GBPCAD
|3
|NZDCAD
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-20K
|AUDCAD
|-377
|GBPCAD
|375
|NZDCAD
|21
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.56 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8.15 USD
Макс. убыток в серии: -4.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
