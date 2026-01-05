- Incremento
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
6 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
3 (33.33%)
Mejor transacción:
5.56 USD
Peor transacción:
-44.70 USD
Beneficio Bruto:
14.03 USD (3 376 pips)
Pérdidas Brutas:
-48.89 USD (22 915 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (8.15 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8.15 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.25
Actividad comercial:
83.11%
Carga máxima del depósito:
20.72%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
-0.78
Transacciones Largas:
1 (11.11%)
Transacciones Cortas:
8 (88.89%)
Factor de Beneficio:
0.29
Beneficio Esperado:
-3.87 USD
Beneficio medio:
2.34 USD
Pérdidas medias:
-16.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-4.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-44.70 USD (1)
Crecimiento al mes:
-7.13%
Trading algorítmico:
66%
Reducción de balance:
Absoluto:
36.55 USD
Máxima:
44.70 USD (21.47%)
Reducción relativa:
De balance:
8.99% (44.70 USD)
De fondos:
7.95% (39.55 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|AUDCAD
|3
|GBPCAD
|2
|NZDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-39
|AUDCAD
|1
|GBPCAD
|3
|NZDCAD
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-20K
|AUDCAD
|-377
|GBPCAD
|375
|NZDCAD
|21
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +5.56 USD
Peor transacción: -45 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +8.15 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.19 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-7%
0
0
USD
USD
454
USD
USD
1
66%
9
66%
83%
0.28
-3.87
USD
USD
9%
1:200