- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
6 (66.66%)
손실 거래:
3 (33.33%)
최고의 거래:
5.56 USD
최악의 거래:
-44.70 USD
총 수익:
14.03 USD (3 376 pips)
총 손실:
-48.89 USD (22 915 pips)
연속 최대 이익:
3 (8.15 USD)
연속 최대 이익:
8.15 USD (3)
샤프 비율:
-0.25
거래 활동:
83.11%
최대 입금량:
20.72%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
-0.78
롱(주식매수):
1 (11.11%)
숏(주식차입매도):
8 (88.89%)
수익 요인:
0.29
기대수익:
-3.87 USD
평균 이익:
2.34 USD
평균 손실:
-16.30 USD
연속 최대 손실:
2 (-4.19 USD)
연속 최대 손실:
-44.70 USD (1)
월별 성장률:
-7.13%
Algo 트레이딩:
66%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
36.55 USD
최대한의:
44.70 USD (21.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.99% (44.70 USD)
자본금별:
7.95% (39.55 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|AUDCAD
|3
|GBPCAD
|2
|NZDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-39
|AUDCAD
|1
|GBPCAD
|3
|NZDCAD
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-20K
|AUDCAD
|-377
|GBPCAD
|375
|NZDCAD
|21
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5.56 USD
최악의 거래: -45 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +8.15 USD
연속 최대 손실: -4.19 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-7%
0
0
USD
USD
454
USD
USD
1
66%
9
66%
83%
0.28
-3.87
USD
USD
9%
1:200