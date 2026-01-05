SinaisSeções
Empires 02

Thi Thu Hieu Vo
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
1 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
2.56 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
2.56 USD (351 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (2.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2.56 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
1 (100.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
2.56 USD
Lucro médio:
2.56 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.52%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPCAD 1
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPCAD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPCAD 351
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.56 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +2.56 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.05 14:06
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.05 14:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 14:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
