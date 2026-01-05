- Прирост
Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
2 (66.66%)
Убыточных трейдов:
1 (33.33%)
Лучший трейд:
159.00 USD
Худший трейд:
-31.75 USD
Общая прибыль:
212.05 USD (1 854 pips)
Общий убыток:
-31.75 USD (126 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (212.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
212.05 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.76
Торговая активность:
38.86%
Макс. загрузка депозита:
4.44%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
5.68
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
3 (100.00%)
Профит фактор:
6.68
Мат. ожидание:
60.10 USD
Средняя прибыль:
106.03 USD
Средний убыток:
-31.75 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-31.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.75 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.75 USD
Максимальная:
31.75 USD (0.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.10% (5.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDr
|180
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDr
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Лучший трейд: +159.00 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +212.05 USD
Макс. убыток в серии: -31.75 USD
