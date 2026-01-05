- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
45
盈利交易:
14 (31.11%)
亏损交易:
31 (68.89%)
最好交易:
536.25 USD
最差交易:
-113.00 USD
毛利:
2 244.00 USD (8 762 pips)
毛利亏损:
-1 638.15 USD (4 080 pips)
最大连续赢利:
6 (1 599.50 USD)
最大连续盈利:
1 599.50 USD (6)
夏普比率:
0.10
交易活动:
5.83%
最大入金加载:
25.27%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
45
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
0.46
长期交易:
32 (71.11%)
短期交易:
13 (28.89%)
利润因子:
1.37
预期回报:
13.46 USD
平均利润:
160.29 USD
平均损失:
-52.84 USD
最大连续失误:
12 (-790.50 USD)
最大连续亏损:
-790.50 USD (12)
每月增长:
12.12%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
993.65 USD
最大值:
1 317.40 USD (24.75%)
相对跌幅:
结余:
24.75% (1 317.40 USD)
净值:
0.89% (46.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDr
|606
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDr
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +536.25 USD
最差交易: -113 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +1 599.50 USD
最大连续亏损: -790.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsGlobal-Live8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
