- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
14 (31.11%)
Negociações com perda:
31 (68.89%)
Melhor negociação:
536.25 USD
Pior negociação:
-113.00 USD
Lucro bruto:
2 244.00 USD (8 762 pips)
Perda bruta:
-1 638.15 USD (4 080 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (1 599.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 599.50 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
5.83%
Depósito máximo carregado:
25.27%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
45
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
0.46
Negociações longas:
32 (71.11%)
Negociações curtas:
13 (28.89%)
Fator de lucro:
1.37
Valor esperado:
13.46 USD
Lucro médio:
160.29 USD
Perda média:
-52.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-790.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-790.50 USD (12)
Crescimento mensal:
12.12%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
993.65 USD
Máximo:
1 317.40 USD (24.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.75% (1 317.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.89% (46.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDr
|606
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDr
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +536.25 USD
Pior negociação: -113 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +1 599.50 USD
Máxima perda consecutiva: -790.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsGlobal-Live8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
80 USD por mês
12%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
1
0%
45
31%
6%
1.36
13.46
USD
USD
25%
1:500