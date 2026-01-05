- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
14 (31.11%)
損失トレード:
31 (68.89%)
ベストトレード:
536.25 USD
最悪のトレード:
-113.00 USD
総利益:
2 244.00 USD (8 762 pips)
総損失:
-1 638.15 USD (4 080 pips)
最大連続の勝ち:
6 (1 599.50 USD)
最大連続利益:
1 599.50 USD (6)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
5.83%
最大入金額:
25.27%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
45
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
0.46
長いトレード:
32 (71.11%)
短いトレード:
13 (28.89%)
プロフィットファクター:
1.37
期待されたペイオフ:
13.46 USD
平均利益:
160.29 USD
平均損失:
-52.84 USD
最大連続の負け:
12 (-790.50 USD)
最大連続損失:
-790.50 USD (12)
月間成長:
12.12%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
993.65 USD
最大の:
1 317.40 USD (24.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.75% (1 317.40 USD)
エクイティによる:
0.89% (46.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDr
|606
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDr
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +536.25 USD
最悪のトレード: -113 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +1 599.50 USD
最大連続損失: -790.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsGlobal-Live8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
80 USD/月
12%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
1
0%
45
31%
6%
1.36
13.46
USD
USD
25%
1:500