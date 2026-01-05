СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / A7909991
Nguyen An Nguyen

A7909991

Nguyen An Nguyen
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
5 (50.00%)
Убыточных трейдов:
5 (50.00%)
Лучший трейд:
33.15 USD
Худший трейд:
-93.58 USD
Общая прибыль:
74.55 USD (185 pips)
Общий убыток:
-113.30 USD (1 084 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (48.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.23 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
9.35%
Макс. загрузка депозита:
14.05%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
2 (20.00%)
Коротких трейдов:
8 (80.00%)
Профит фактор:
0.66
Мат. ожидание:
-3.88 USD
Средняя прибыль:
14.91 USD
Средний убыток:
-22.66 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-9.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-93.58 USD (1)
Прирост в месяц:
-1.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.75 USD
Максимальная:
93.58 USD (4.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.64% (93.97 USD)
По эквити:
9.13% (183.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 2
AUDCAD 2
CADJPY 2
AUDNZD 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
CHFJPY 1
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 54
AUDCAD 10
CADJPY -3
AUDNZD 3
NZDJPY -5
AUDJPY -5
CHFJPY -94
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 77
AUDCAD 72
CADJPY 5
AUDNZD 31
NZDJPY -16
AUDJPY -16
CHFJPY -1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +33.15 USD
Худший трейд: -94 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +48.23 USD
Макс. убыток в серии: -9.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EverestCM-Live
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarkets-MT5-2
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.36 × 36
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Live
0.54 × 153
ForexClub-MT5 Real Server
0.56 × 466
ICMarketsSC-MT5
0.62 × 2223
GoMarkets-Live
0.64 × 87
VTMarkets-Live
0.66 × 308
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.73 × 5606
Exness-MT5Real8
0.76 × 471
Exness-MT5Real12
0.84 × 146
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
1.03 × 116
еще 93...
Нет отзывов
2026.01.12 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Share of trading days is too low
2026.01.05 17:09
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 16:06
Share of trading days is too low
2026.01.05 16:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 09:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 09:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 09:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 09:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
A7909991
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
1.9K
USD
1
100%
10
50%
9%
0.65
-3.88
USD
9%
1:500
Копировать

