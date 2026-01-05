- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
5 (50.00%)
Negociações com perda:
5 (50.00%)
Melhor negociação:
33.15 USD
Pior negociação:
-93.58 USD
Lucro bruto:
74.55 USD (185 pips)
Perda bruta:
-113.30 USD (1 084 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (48.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
48.23 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.08
Atividade de negociação:
9.35%
Depósito máximo carregado:
14.05%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.41
Negociações longas:
2 (20.00%)
Negociações curtas:
8 (80.00%)
Fator de lucro:
0.66
Valor esperado:
-3.88 USD
Lucro médio:
14.91 USD
Perda média:
-22.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-9.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-93.58 USD (1)
Crescimento mensal:
-1.99%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
38.75 USD
Máximo:
93.58 USD (4.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.64% (93.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.13% (183.08 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|AUDCAD
|2
|CADJPY
|2
|AUDNZD
|1
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|54
|AUDCAD
|10
|CADJPY
|-3
|AUDNZD
|3
|NZDJPY
|-5
|AUDJPY
|-5
|CHFJPY
|-94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|77
|AUDCAD
|72
|CADJPY
|5
|AUDNZD
|31
|NZDJPY
|-16
|AUDJPY
|-16
|CHFJPY
|-1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +33.15 USD
Pior negociação: -94 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +48.23 USD
Máxima perda consecutiva: -9.78 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarkets-MT5-2
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.36 × 36
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.54 × 153
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.56 × 466
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 2223
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
VTMarkets-Live
|0.66 × 308
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.73 × 5606
|
Exness-MT5Real8
|0.76 × 471
|
Exness-MT5Real12
|0.84 × 146
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|1.03 × 116
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-2%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
1
100%
10
50%
9%
0.65
-3.88
USD
USD
9%
1:500