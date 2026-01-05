信号部分
信号 / MetaTrader 5 / A7909991
Nguyen An Nguyen

A7909991

Nguyen An Nguyen
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
10
盈利交易:
5 (50.00%)
亏损交易:
5 (50.00%)
最好交易:
33.15 USD
最差交易:
-93.58 USD
毛利:
74.55 USD (185 pips)
毛利亏损:
-113.30 USD (1 084 pips)
最大连续赢利:
4 (48.23 USD)
最大连续盈利:
48.23 USD (4)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
9.35%
最大入金加载:
14.05%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.41
长期交易:
2 (20.00%)
短期交易:
8 (80.00%)
利润因子:
0.66
预期回报:
-3.88 USD
平均利润:
14.91 USD
平均损失:
-22.66 USD
最大连续失误:
4 (-9.78 USD)
最大连续亏损:
-93.58 USD (1)
每月增长:
-1.99%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
38.75 USD
最大值:
93.58 USD (4.55%)
相对跌幅:
结余:
4.64% (93.97 USD)
净值:
9.13% (183.08 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 2
AUDCAD 2
CADJPY 2
AUDNZD 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
CHFJPY 1
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 54
AUDCAD 10
CADJPY -3
AUDNZD 3
NZDJPY -5
AUDJPY -5
CHFJPY -94
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 77
AUDCAD 72
CADJPY 5
AUDNZD 31
NZDJPY -16
AUDJPY -16
CHFJPY -1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +33.15 USD
最差交易: -94 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +48.23 USD
最大连续亏损: -9.78 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

EverestCM-Live
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarkets-MT5-2
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.36 × 36
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Live
0.54 × 153
ForexClub-MT5 Real Server
0.56 × 466
ICMarketsSC-MT5
0.62 × 2223
GoMarkets-Live
0.64 × 87
VTMarkets-Live
0.66 × 308
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.73 × 5606
Exness-MT5Real8
0.76 × 471
Exness-MT5Real12
0.84 × 146
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
1.03 × 116
93 更多...
没有评论
2026.01.12 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Share of trading days is too low
2026.01.05 17:09
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 16:06
Share of trading days is too low
2026.01.05 16:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 09:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 09:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 09:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 09:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
