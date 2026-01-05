СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gudang emas
Edy Nuryanto Nuryanto

Gudang emas

Edy Nuryanto Nuryanto
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 -16%
XMGlobal-MT5 11
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
9 (52.94%)
Убыточных трейдов:
8 (47.06%)
Лучший трейд:
5.37 USD
Худший трейд:
-7.46 USD
Общая прибыль:
18.56 USD (1 854 pips)
Общий убыток:
-36.75 USD (3 673 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (7.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.14 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.27
Торговая активность:
47.04%
Макс. загрузка депозита:
20.60%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
-0.72
Длинных трейдов:
12 (70.59%)
Коротких трейдов:
5 (29.41%)
Профит фактор:
0.51
Мат. ожидание:
-1.07 USD
Средняя прибыль:
2.06 USD
Средний убыток:
-4.59 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-18.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.20 USD (3)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.19 USD
Максимальная:
25.33 USD (21.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.29% (25.33 USD)
По эквити:
3.78% (3.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD -18
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD -1.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.37 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +7.14 USD
Макс. убыток в серии: -18.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.05 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 14:06
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 11:04
Share of trading days is too low
2026.01.05 11:04
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 10:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 04:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 04:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gudang emas
30 USD в месяц
-16%
0
0
USD
94
USD
1
0%
17
52%
47%
0.50
-1.07
USD
21%
1:400
