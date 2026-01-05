- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
9 (52.94%)
Убыточных трейдов:
8 (47.06%)
Лучший трейд:
5.37 USD
Худший трейд:
-7.46 USD
Общая прибыль:
18.56 USD (1 854 pips)
Общий убыток:
-36.75 USD (3 673 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (7.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.14 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.27
Торговая активность:
47.04%
Макс. загрузка депозита:
20.60%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
-0.72
Длинных трейдов:
12 (70.59%)
Коротких трейдов:
5 (29.41%)
Профит фактор:
0.51
Мат. ожидание:
-1.07 USD
Средняя прибыль:
2.06 USD
Средний убыток:
-4.59 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-18.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.20 USD (3)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.19 USD
Максимальная:
25.33 USD (21.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.29% (25.33 USD)
По эквити:
3.78% (3.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|-18
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|-1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.37 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +7.14 USD
Макс. убыток в серии: -18.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-16%
0
0
USD
USD
94
USD
USD
1
0%
17
52%
47%
0.50
-1.07
USD
USD
21%
1:400