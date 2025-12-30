- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
3 (18.75%)
Убыточных трейдов:
13 (81.25%)
Лучший трейд:
2 949.69 USD
Худший трейд:
-4 940.26 USD
Общая прибыль:
5 919.31 USD (1 501 pips)
Общий убыток:
-26 209.28 USD (7 307 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (4 889.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 889.38 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.67
Торговая активность:
17.42%
Макс. загрузка депозита:
79.14%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
-0.81
Длинных трейдов:
13 (81.25%)
Коротких трейдов:
3 (18.75%)
Профит фактор:
0.23
Мат. ожидание:
-1 268.12 USD
Средняя прибыль:
1 973.10 USD
Средний убыток:
-2 016.10 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-12 327.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-13 689.14 USD (5)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20 289.97 USD
Максимальная:
25 148.76 USD (12.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.28% (25 148.76 USD)
По эквити:
1.40% (2 610.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-20K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-5.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 949.69 USD
Худший трейд: -4 940 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +4 889.38 USD
Макс. убыток в серии: -12 327.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-10%
0
0
USD
USD
180K
USD
USD
1
0%
16
18%
17%
0.22
-1 268.12
USD
USD
12%
1:100