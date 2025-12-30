СигналыРазделы
Xuan Duc Mai

Ducmx1986chanel9

Xuan Duc Mai
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 -10%
FTMO-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
3 (18.75%)
Убыточных трейдов:
13 (81.25%)
Лучший трейд:
2 949.69 USD
Худший трейд:
-4 940.26 USD
Общая прибыль:
5 919.31 USD (1 501 pips)
Общий убыток:
-26 209.28 USD (7 307 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (4 889.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 889.38 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.67
Торговая активность:
17.42%
Макс. загрузка депозита:
79.14%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
-0.81
Длинных трейдов:
13 (81.25%)
Коротких трейдов:
3 (18.75%)
Профит фактор:
0.23
Мат. ожидание:
-1 268.12 USD
Средняя прибыль:
1 973.10 USD
Средний убыток:
-2 016.10 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-12 327.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-13 689.14 USD (5)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20 289.97 USD
Максимальная:
25 148.76 USD (12.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.28% (25 148.76 USD)
По эквити:
1.40% (2 610.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -20K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -5.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 949.69 USD
Худший трейд: -4 940 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +4 889.38 USD
Макс. убыток в серии: -12 327.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

2025.12.31 02:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 01:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 00:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 15:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.30 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 15:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
