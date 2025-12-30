- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
16
盈利交易:
3 (18.75%)
亏损交易:
13 (81.25%)
最好交易:
2 949.69 USD
最差交易:
-4 940.26 USD
毛利:
5 919.31 USD (1 501 pips)
毛利亏损:
-26 209.28 USD (7 307 pips)
最大连续赢利:
2 (4 889.38 USD)
最大连续盈利:
4 889.38 USD (2)
夏普比率:
-0.67
交易活动:
17.42%
最大入金加载:
79.14%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
-0.81
长期交易:
13 (81.25%)
短期交易:
3 (18.75%)
利润因子:
0.23
预期回报:
-1 268.12 USD
平均利润:
1 973.10 USD
平均损失:
-2 016.10 USD
最大连续失误:
8 (-12 327.59 USD)
最大连续亏损:
-13 689.14 USD (5)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
20 289.97 USD
最大值:
25 148.76 USD (12.28%)
相对跌幅:
结余:
12.28% (25 148.76 USD)
净值:
1.40% (2 610.00 USD)
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 949.69 USD
最差交易: -4 940 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +4 889.38 USD
最大连续亏损: -12 327.59 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
