- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
3 (18.75%)
損失トレード:
13 (81.25%)
ベストトレード:
2 949.69 USD
最悪のトレード:
-4 940.26 USD
総利益:
5 919.31 USD (1 501 pips)
総損失:
-26 209.28 USD (7 307 pips)
最大連続の勝ち:
2 (4 889.38 USD)
最大連続利益:
4 889.38 USD (2)
シャープレシオ:
-0.67
取引アクティビティ:
17.42%
最大入金額:
79.14%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
-0.81
長いトレード:
13 (81.25%)
短いトレード:
3 (18.75%)
プロフィットファクター:
0.23
期待されたペイオフ:
-1 268.12 USD
平均利益:
1 973.10 USD
平均損失:
-2 016.10 USD
最大連続の負け:
8 (-12 327.59 USD)
最大連続損失:
-13 689.14 USD (5)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
20 289.97 USD
最大の:
25 148.76 USD (12.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.28% (25 148.76 USD)
エクイティによる:
1.40% (2 610.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-20K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-5.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 949.69 USD
最悪のトレード: -4 940 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +4 889.38 USD
最大連続損失: -12 327.59 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-10%
0
0
USD
USD
180K
USD
USD
1
0%
16
18%
17%
0.22
-1 268.12
USD
USD
12%
1:100