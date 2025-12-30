- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
3 (18.75%)
Negociações com perda:
13 (81.25%)
Melhor negociação:
2 949.69 USD
Pior negociação:
-4 940.26 USD
Lucro bruto:
5 919.31 USD (1 501 pips)
Perda bruta:
-26 209.28 USD (7 307 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (4 889.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 889.38 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.67
Atividade de negociação:
17.42%
Depósito máximo carregado:
79.14%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
9 minutos
Fator de recuperação:
-0.81
Negociações longas:
13 (81.25%)
Negociações curtas:
3 (18.75%)
Fator de lucro:
0.23
Valor esperado:
-1 268.12 USD
Lucro médio:
1 973.10 USD
Perda média:
-2 016.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-12 327.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13 689.14 USD (5)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20 289.97 USD
Máximo:
25 148.76 USD (12.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.28% (25 148.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.40% (2 610.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-20K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-5.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-10%
0
0
USD
USD
180K
USD
USD
1
0%
16
18%
17%
0.22
-1 268.12
USD
USD
12%
1:100