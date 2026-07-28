СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Breakout PRO All Star
Daophet Seng Athit

Gold Breakout PRO All Star

Daophet Seng Athit
Daophet Seng Athit

Daophet Seng Athit

3.1 (12)
I'm Dao. Is a creator of trading robots and develop strategies for trading gold and crypto in the Forex market. I use both Machine Learning and MQL5 to create flexibility and stability.
- Accepting custom EA writing.
- Selling finished work
5 продуктов 1 сигнал
2 отзыва
Надежность
31 неделя
2 / 15K USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2026 1 195%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
102
Прибыльных трейдов:
71 (69.60%)
Убыточных трейдов:
31 (30.39%)
Лучший трейд:
430.21 USD
Худший трейд:
-172.78 USD
Общая прибыль:
3 051.81 USD (459 072 pips)
Общий убыток:
-1 325.20 USD (130 633 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (366.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
807.47 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
36.83%
Макс. загрузка депозита:
16.83%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
4.86
Длинных трейдов:
51 (50.00%)
Коротких трейдов:
51 (50.00%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
16.93 USD
Средняя прибыль:
42.98 USD
Средний убыток:
-42.75 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-61.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-285.53 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.41%
Годовой прогноз:
-4.95%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.85 USD
Максимальная:
355.46 USD (14.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.31% (355.42 USD)
По эквити:
24.99% (175.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 100
BTCUSD 2
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.7K
BTCUSD 20
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 172K
BTCUSD 156K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +430.21 USD
Худший трейд: -173 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +366.77 USD
Макс. убыток в серии: -61.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Neomarkets-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.23 × 111
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.08 × 3447
Exness-MT5Real8
1.29 × 452
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
еще 109...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Signal from  EA
Gold Breakout PRO MT5

  • No Grid
  • No Martingale
  • Risk % Per Trade 3.5%
  • SL,TP Fixed
  • TraillingStop When Profit 
  • Exit Rouls(Exit If Wrong Condition)
  • Max Trade Per Day


















Средняя оценка:
Eun Kim
38
Eun Kim 2026.07.28 16:11  (изменен 2026.08.06 14:25) 
 

Maybe it was a bad month for him, but watching his entries and the way he trades, its not worth the investing the money, the lack of movements in the account and inactivity of it makes it very unappealing to keep subscribe to it, im in the end of my third week subscription, ill keep updated it until last month

Week four, havent got to a negative, so it's good, but guess im still hesitant if im resubscribing for second month, we'll see and im regrading his signal 3 stars(got better)

Last day of my signal, no trades taken in the last 2 days guess is not a bad or a good signal(3 stars rated) guess other months will have a better operating trades

Nhut Anh Phan
2015
Nhut Anh Phan 2026.05.18 01:57  (изменен 2026.05.18 02:12) 
 

I think you should only trade one order, or a maximum of two orders. If the stop loss is positive, trade one order. With a starting capital of 800 dollars, the maximum loss you can make on a single trade is 172 dollars. If you open 3 trades simultaneously, the risk is too high. As a copy trader, I'm very worried. You should manage your capital carefully, a maximum of 2 trades if one trade has already hit its stop loss and is profitable.

2026.08.04 05:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.30 07:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.27 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 07:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.22 17:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.29 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 14:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 09:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.22 08:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.08 10:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.05 06:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.05 06:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.04 20:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.29 17:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.20 05:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.14 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 09:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 01:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.01 17:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.30 13:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Breakout PRO All Star
35 USD в месяц
1 195%
2
15K
USD
1.5K
USD
31
99%
102
69%
37%
2.30
16.93
USD
35%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.