- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
102
Прибыльных трейдов:
71 (69.60%)
Убыточных трейдов:
31 (30.39%)
Лучший трейд:
430.21 USD
Худший трейд:
-172.78 USD
Общая прибыль:
3 051.81 USD (459 072 pips)
Общий убыток:
-1 325.20 USD (130 633 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (366.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
807.47 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
36.83%
Макс. загрузка депозита:
16.83%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
4.86
Длинных трейдов:
51 (50.00%)
Коротких трейдов:
51 (50.00%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
16.93 USD
Средняя прибыль:
42.98 USD
Средний убыток:
-42.75 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-61.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-285.53 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.41%
Годовой прогноз:
-4.95%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.85 USD
Максимальная:
355.46 USD (14.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.31% (355.42 USD)
По эквити:
24.99% (175.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|100
|BTCUSD
|2
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.7K
|BTCUSD
|20
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|172K
|BTCUSD
|156K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +430.21 USD
Худший трейд: -173 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +366.77 USD
Макс. убыток в серии: -61.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.23 × 111
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.08 × 3447
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 452
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
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Signal from EA
Gold Breakout PRO MT5
- No Grid
- No Martingale
- Risk % Per Trade 3.5%
- SL,TP Fixed
- TraillingStop When Profit
- Exit Rouls(Exit If Wrong Condition)
- Max Trade Per Day
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
1 195%
2
15K
USD
USD
1.5K
USD
USD
31
99%
102
69%
37%
2.30
16.93
USD
USD
35%
1:100
Maybe it was a bad month for him, but watching his entries and the way he trades, its not worth the investing the money, the lack of movements in the account and inactivity of it makes it very unappealing to keep subscribe to it, im in the end of my third week subscription, ill keep updated it until last month
Week four, havent got to a negative, so it's good, but guess im still hesitant if im resubscribing for second month, we'll see and im regrading his signal 3 stars(got better)
Last day of my signal, no trades taken in the last 2 days guess is not a bad or a good signal(3 stars rated) guess other months will have a better operating trades
I think you should only trade one order, or a maximum of two orders. If the stop loss is positive, trade one order. With a starting capital of 800 dollars, the maximum loss you can make on a single trade is 172 dollars. If you open 3 trades simultaneously, the risk is too high. As a copy trader, I'm very worried. You should manage your capital carefully, a maximum of 2 trades if one trade has already hit its stop loss and is profitable.