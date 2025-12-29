- Прирост
Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
28 (66.66%)
Убыточных трейдов:
14 (33.33%)
Лучший трейд:
13.24 USD
Худший трейд:
-12.92 USD
Общая прибыль:
95.42 USD (4 971 pips)
Общий убыток:
-29.02 USD (1 369 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (35.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.20 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
0.52%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
2.60
Длинных трейдов:
24 (57.14%)
Коротких трейдов:
18 (42.86%)
Профит фактор:
3.29
Мат. ожидание:
1.58 USD
Средняя прибыль:
3.41 USD
Средний убыток:
-2.07 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.92 USD (1)
Прирост в месяц:
13.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
25.54 USD (4.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.80% (25.54 USD)
По эквити:
0.03% (0.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.i
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.i
|3.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Лучший трейд: +13.24 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +35.20 USD
Макс. убыток в серии: -1.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueberryMarkets-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
