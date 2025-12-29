- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
42
利益トレード:
28 (66.66%)
損失トレード:
14 (33.33%)
ベストトレード:
13.24 USD
最悪のトレード:
-12.92 USD
総利益:
95.42 USD (4 971 pips)
総損失:
-29.02 USD (1 369 pips)
最大連続の勝ち:
7 (35.20 USD)
最大連続利益:
35.20 USD (7)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
0.52%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 分
リカバリーファクター:
2.60
長いトレード:
24 (57.14%)
短いトレード:
18 (42.86%)
プロフィットファクター:
3.29
期待されたペイオフ:
1.58 USD
平均利益:
3.41 USD
平均損失:
-2.07 USD
最大連続の負け:
2 (-1.14 USD)
最大連続損失:
-12.92 USD (1)
月間成長:
13.26%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
25.54 USD (4.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.80% (25.54 USD)
エクイティによる:
0.03% (0.16 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.i
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.i
|3.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +13.24 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +35.20 USD
最大連続損失: -1.14 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlueberryMarkets-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
