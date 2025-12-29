- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
42
盈利交易:
28 (66.66%)
亏损交易:
14 (33.33%)
最好交易:
13.24 USD
最差交易:
-12.92 USD
毛利:
95.42 USD (4 971 pips)
毛利亏损:
-29.02 USD (1 369 pips)
最大连续赢利:
7 (35.20 USD)
最大连续盈利:
35.20 USD (7)
夏普比率:
0.34
交易活动:
0.52%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
2.60
长期交易:
24 (57.14%)
短期交易:
18 (42.86%)
利润因子:
3.29
预期回报:
1.58 USD
平均利润:
3.41 USD
平均损失:
-2.07 USD
最大连续失误:
2 (-1.14 USD)
最大连续亏损:
-12.92 USD (1)
每月增长:
13.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
25.54 USD (4.80%)
相对跌幅:
结余:
4.80% (25.54 USD)
净值:
0.03% (0.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.i
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.i
|3.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.24 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +35.20 USD
最大连续亏损: -1.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlueberryMarkets-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
13%
0
0
USD
USD
567
USD
USD
4
100%
42
66%
1%
3.28
1.58
USD
USD
5%
1:500