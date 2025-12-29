- Crescimento
Negociações:
42
Negociações com lucro:
28 (66.66%)
Negociações com perda:
14 (33.33%)
Melhor negociação:
13.24 USD
Pior negociação:
-12.92 USD
Lucro bruto:
95.42 USD (4 971 pips)
Perda bruta:
-29.02 USD (1 369 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (35.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
35.20 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
0.52%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
2.60
Negociações longas:
24 (57.14%)
Negociações curtas:
18 (42.86%)
Fator de lucro:
3.29
Valor esperado:
1.58 USD
Lucro médio:
3.41 USD
Perda média:
-2.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12.92 USD (1)
Crescimento mensal:
13.26%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
25.54 USD (4.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.80% (25.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.03% (0.16 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.i
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.i
|3.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlueberryMarkets-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
