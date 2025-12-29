- Прирост
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
4 (44.44%)
Убыточных трейдов:
5 (55.56%)
Лучший трейд:
122.62 USD
Худший трейд:
-116.41 USD
Общая прибыль:
203.78 USD (12 372 pips)
Общий убыток:
-368.17 USD (13 237 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (78.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
122.62 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.23
Торговая активность:
78.51%
Макс. загрузка депозита:
1.97%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
-0.54
Длинных трейдов:
1 (11.11%)
Коротких трейдов:
8 (88.89%)
Профит фактор:
0.55
Мат. ожидание:
-18.27 USD
Средняя прибыль:
50.95 USD
Средний убыток:
-73.63 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-307.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-307.11 USD (3)
Прирост в месяц:
-4.39%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
167.27 USD
Максимальная:
307.16 USD (26.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.42% (245.50 USD)
По эквити:
3.43% (105.07 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|6
|XAGUSDv
|2
|GBPJPYv
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDv
|64
|XAGUSDv
|-232
|GBPJPYv
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDv
|3.3K
|XAGUSDv
|-4.6K
|GBPJPYv
|454
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +122.62 USD
Худший трейд: -116 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +78.28 USD
Макс. убыток в серии: -307.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
1
0%
9
44%
79%
0.55
-18.27
USD
USD
11%
1:100