- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
4 (44.44%)
亏损交易:
5 (55.56%)
最好交易:
122.62 USD
最差交易:
-116.41 USD
毛利:
203.78 USD (12 372 pips)
毛利亏损:
-368.17 USD (13 237 pips)
最大连续赢利:
2 (78.28 USD)
最大连续盈利:
122.62 USD (1)
夏普比率:
-0.23
交易活动:
78.51%
最大入金加载:
1.97%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
13 小时
采收率:
-0.54
长期交易:
1 (11.11%)
短期交易:
8 (88.89%)
利润因子:
0.55
预期回报:
-18.27 USD
平均利润:
50.95 USD
平均损失:
-73.63 USD
最大连续失误:
3 (-307.11 USD)
最大连续亏损:
-307.11 USD (3)
每月增长:
-4.39%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
167.27 USD
最大值:
307.16 USD (26.95%)
相对跌幅:
结余:
11.42% (245.50 USD)
净值:
3.43% (105.07 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|6
|XAGUSDv
|2
|GBPJPYv
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDv
|64
|XAGUSDv
|-232
|GBPJPYv
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDv
|3.3K
|XAGUSDv
|-4.6K
|GBPJPYv
|454
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +122.62 USD
最差交易: -116 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +78.28 USD
最大连续亏损: -307.11 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
