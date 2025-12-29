- Crescimento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
4 (44.44%)
Negociações com perda:
5 (55.56%)
Melhor negociação:
122.62 USD
Pior negociação:
-116.41 USD
Lucro bruto:
203.78 USD (12 372 pips)
Perda bruta:
-368.17 USD (13 237 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (78.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
122.62 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.23
Atividade de negociação:
78.51%
Depósito máximo carregado:
1.97%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
-0.54
Negociações longas:
1 (11.11%)
Negociações curtas:
8 (88.89%)
Fator de lucro:
0.55
Valor esperado:
-18.27 USD
Lucro médio:
50.95 USD
Perda média:
-73.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-307.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-307.11 USD (3)
Crescimento mensal:
-4.39%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
167.27 USD
Máximo:
307.16 USD (26.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.42% (245.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.43% (105.07 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|6
|XAGUSDv
|2
|GBPJPYv
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDv
|64
|XAGUSDv
|-232
|GBPJPYv
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDv
|3.3K
|XAGUSDv
|-4.6K
|GBPJPYv
|454
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +122.62 USD
Pior negociação: -116 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +78.28 USD
Máxima perda consecutiva: -307.11 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
