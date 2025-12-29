- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
4 (44.44%)
損失トレード:
5 (55.56%)
ベストトレード:
122.62 USD
最悪のトレード:
-116.41 USD
総利益:
203.78 USD (12 372 pips)
総損失:
-368.17 USD (13 237 pips)
最大連続の勝ち:
2 (78.28 USD)
最大連続利益:
122.62 USD (1)
シャープレシオ:
-0.23
取引アクティビティ:
78.51%
最大入金額:
1.97%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
-0.54
長いトレード:
1 (11.11%)
短いトレード:
8 (88.89%)
プロフィットファクター:
0.55
期待されたペイオフ:
-18.27 USD
平均利益:
50.95 USD
平均損失:
-73.63 USD
最大連続の負け:
3 (-307.11 USD)
最大連続損失:
-307.11 USD (3)
月間成長:
-4.39%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
167.27 USD
最大の:
307.16 USD (26.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.42% (245.50 USD)
エクイティによる:
3.43% (105.07 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|6
|XAGUSDv
|2
|GBPJPYv
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDv
|64
|XAGUSDv
|-232
|GBPJPYv
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDv
|3.3K
|XAGUSDv
|-4.6K
|GBPJPYv
|454
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +122.62 USD
最悪のトレード: -116 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +78.28 USD
最大連続損失: -307.11 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-4%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
1
0%
9
44%
79%
0.55
-18.27
USD
USD
11%
1:100