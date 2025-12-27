- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
8 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
23.49 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
66.97 USD (2 157 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
8 (66.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.97 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
1.40
Торговая активность:
3.55%
Макс. загрузка депозита:
14.01%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
5 (62.50%)
Коротких трейдов:
3 (37.50%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
8.37 USD
Средняя прибыль:
8.37 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
1.70%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
3.21% (115.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.f
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.f
|2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Automated AI Strategy for Gold.
Нет отзывов
