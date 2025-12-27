- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
8 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
23.49 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
66.97 USD (2 157 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
8 (66.97 USD)
最大连续盈利:
66.97 USD (8)
夏普比率:
1.40
交易活动:
3.55%
最大入金加载:
14.01%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
54 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
5 (62.50%)
短期交易:
3 (37.50%)
利润因子:
n/a
预期回报:
8.37 USD
平均利润:
8.37 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
1.70%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
3.21% (115.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.f
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.f
|2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.49 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +66.97 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TMFinancials-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Automated AI Strategy for Gold.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
3
100%
8
100%
4%
n/a
8.37
USD
USD
3%
1:30